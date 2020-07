Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbrecher kommen durch den Keller.

Lippe (ots)

Durch ein Kellerfenster gelangten bislang Unbekannte am frühen Montagmorgen in ein Wohnhaus in der Hans-Hinrichs-Straße. Im Haus brachen die Täter eine weitere Tür auf und durchsuchten zahlreiche Schränke und Behältnisse nach Wertgegenständen. Was gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231/6090.

