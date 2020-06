Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wie gewonnen, so zerronnen

Kaiserslautern (ots)

Von einem ehrlichen Finder wurde bereits am 11.06.2020 bei der Polizei in der Gaustraße eine aufgefundene Geldbörse inklusive 290 Euro Bargeld abgeliefert. Anhand enthaltener Passfotos und Zahlungskarten konnte durch büromäßige Ermittlungen ein 24-jähriger Mann als rechtmäßiger Eigentümer und mutmaßlicher Verlierer identifiziert werden. Die polizeilichen Ermittlungen förderten jedoch auch einen aktuellen Haftbefehl gegen den 24-Jährigen zu Tage, so dass das enthaltene Bargeld nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft einbehalten und mit dem offenen Haftbefehl verrechnet wurde. Die Geldbörse mit dem restlichen Inhalt und übrig gebliebenen 2 Cent wurde an das Fundbüro der Stadtverwaltung weitergegeben. |pvd

