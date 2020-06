Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfälle mit Zweirädern

Kaiserslautern (ots)

Ein 10-jähriger Junge aus dem Stadtgebiet befuhr am Freitagmittag mit seinem Rennrad die Eisenbahnstraße in Richtung Karl-Marx-Straße, während eine 24-jährige Frau mit ihrem Pkw die Augustastraße in Richtung Eisenbahnstraße befuhr und an der Kreuzung nach links in die Eisenbahnstraße einbog. Beim Einbiegen übersah die Frau den von links kommenden, bevorrechtigten Jungen und kollidierte mit diesem im Kreuzungsbereich. Der Junge stürzte mit seinem Rennrad zu Boden und zog sich hierbei oberflächliche Schürfwunden zu, eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. An dem Rennrad und an dem Pkw entstand leichter Sachschaden.

Ähnlich erging es etwa zur gleichen Zeit einem 52-jährigen Rollerfahrer. Dieser befuhr mit seinem Motorroller den Benzinoring in Richtung Gersweilerweg, während ein 55-jähriger Mann mit seinem PKW von der Ludwig-Wahlschmidt-Straße kommend in den Gersweilerweg einbog und den Motorrollerfahrer dabei übersah. Trotz Ausweichversuch kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Rollerfahrer stürzte und zog sich Prellungen zu, er wurde an der Unfallstelle medizinisch versorgt. Sein Fahrzeug war unfallbedingt nicht mehr fahrbereit. |pvd

