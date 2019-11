Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Harthausen - In Einfamilienhaus eingebrochen (62/2811)

Harthausen (ots)

28.11.2019, 15:00 - 18:20 Uhr

Am Donnerstagnachmittag verschaffte unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Terrassentür in der Konrad-Adenauer-Straße in Harthausen unberechtigt Zutritt in ein Einfamilienhaus. Dort entwendeten sie ca. 100 EUR Bargeld und eine Perlenkette. Täterhinweise konnten bei der Tatortaufnahme nicht erlangt werden. Verdächtige Beobachtung von Anwohnern oder weiteren Zeugen nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell