Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Werkzeug von Baustelle entwendet (55/2811)

Speyer (ots)

28.11.2019, 12:30 - 13:00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten am Donnerstag zwischen 12:30 - 13:00 Uhr mehrere Werkzeugmaschinen und Zubehör von einer Baustelle in der Mörschgasse. Die Baustelle war im Tatzeitraum unverschlossen. Der Wert der Gegenstände beläuft sich auf ca. 1500 EUR. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

