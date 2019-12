Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Bad Segeberg (ots)

Im Norderstedter Stadtteil Glashütte kam es gestern in den späten Nachmittagsstunden zu drei Einbrüchen.

In der Segeberger Chaussee verschafften sich bisher unbekannte Täter in der Zeit zwischen 13:00 und 20:40 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Höhe des Glashütter Kirchenweges. Sie entwendeten Schmuck und ein Tablet.

In der Siegfriedstraße betraten die Täter in der Zeit zwischen 12:30 und 18 Uhr ein Wohnhaus ebenfalls gewaltsam. Zu dem Stehlgut ist bisher noch nichts bekannt.

Zu einer weiteren Tat kam es im Kielortring in der Zeit zwischen 18 und 20:45 Uhr. Nach polizeilichen Erkenntnissen drangen die Täter hier nicht in das Haus ein. Die Räume waren aufgrund eines anstehenden Umzugs weitgehend leer.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die gestern in den späten Nachmittagsstunden verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04101/2020 entgegen.

