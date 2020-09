Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau: Unfallflucht; Sindelfingen: Garagentor beschmiert

Ludwigsburg (ots)

Grafenau-Döffingen: Unfallflucht

Das Polizeirevier Sindelfingen sucht Zeugen, die zwischen Samstag 21.00 Uhr und Sonntag 16.30 Uhr einen Unfall im Ulrichweg in Döffingen beobachtet haben. Anhand der vorgefundenen Spurenlage dürfte ein Fahrradfahrer im Ulrichweg in Fahrtrichtung Dätzinger Straße unterwegs gewesen sein. Im Laufe seiner Fahrt kam er aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem VW, der kurz vor der Einmündung in den Birkenweg am Fahrbahnrand geparkt war. Vermutlich stieß der Unbekannte mit seinem Fahrrad gegen das linke Vorderrad des VW und flog dann gegen die Windschutzscheibe des PKW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern, machte sich der unbekannte Radfahrer aus dem Staub. Ob dieser bei dem Unfall Verletzungen erlitt, steht derzeit nicht fest.

Sindelfingen-Darmsheim: Garagentor beschmiert

In einer Sammeltiefgarage, die zu einem Mehrfamilienhaus in der Dagersheimer Straße in Darmsheim gehört, trieb am Samstag zwischen 09.00 Uhr und 19.45 Uhr ein noch unbekannter Täter sein Unwesen. Mutmaßlich gelangte der Täter über die offenstehende Garagenzufahrt in die Sammeltiefgarage. Mit roter Sprühfarbe hinterließ er dann auf einem der Einzelgaragentore eine Bedrohung, die vermutlich dem Mieter der betreffenden Garage gilt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0800-1100225 bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zu melden.

