Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: größerer Drogenfund in Wohnung; Renningen: Dieb bei Tat erwischt und ohne Beute geflüchtet

Ludwigsburg (ots)

Rutesheim: größerer Drogenfund in Wohnung

Zu einem erstaunlichen Fund führten die Wahrnehmungen einer "City-Streife" der Stadt Rutesheim am Freitagabend. Diese stellte gegen 23.30 Uhr im Bereich einer Bar in der Stadtmitte starken Marihuana-Geruch fest. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Leonberg konnten im Zuge der sich anschließenden ersten Maßnahmen vor dem Gebäude eine Frau kontrollieren, die tatsächlich Betäubungsmittel mit sich führte. Aufgrund weiterer Abklärung vor Ort, stellten die Beamten fest, dass der Betäubungsmittelgeruch aus einer Wohnung herausquoll. In der Folge wurde die betreffende Wohnung durchsucht. Hierbei machten die Beamten eine verblüffende Entdeckung. In der Wohnung wurde eine größere Menge verschiedener Betäubungsmitteln sowie zwei Marihuana-Plantagen aufgefunden. Die Bewohner, ein 56 Jahre alter Mann, eine 51-jährige Frau und ein weiterer 25-Jähriger, wurden vorläufig festgenommen und nach Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt. Alle drei Familienmitglieder müssen mit einer Anzeige wegen Handels mit Betäubungsmitteln rechnen.

Renningen-Malmsheim: Dieb bei Tat erwischt und ohne Beute geflüchtet

Ein bislang unbekannter Täter betrat am Montag gegen 11.10 Uhr eine Praxis in der Lammstraße in Malmsheim und ging dort in das Büro an einen verschlossenen Schrank. Diesen versuchte er zu öffnen, was eine Therapeutin in einem Nachbarzimmer hörte und sie dazu veranlasste, in das Büro zu gehen. Dort traf sie den Täter vor dem Schrank an. Sie sprach in an, hielt ihn am Arm fest und äußerte die Polizei zu rufen. Hierauf riss sich der Mann los und flüchtete. Mutmaßlich machte er sich ohne Beute aus dem Staub. Der Täter wird als 175 cm groß, ca. 50 Jahre alt, mit schütterem, graumeliertem Haar, schlanker Statur, blauer Jeans und dunkelblauer Windjacke beschrieben. Hinweise zum Täter nimmt das Polizeirevier Leonberg. Tel. 07152 605-0, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell