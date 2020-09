Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: 44-Jähriger in psychischem Ausnahmezustand

Ludwigsburg (ots)

Zu einem größeren Einsatz von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr kam es Montag gegen 11.30 Uhr in der Peter-Eichert-Straße in Eglosheim. Ein 44 Jahre alter Mann war vermutlich unter dem Eindruck einer psychischen Ausnahmesituation in Zusammenhang mit einer Drogenbeeinflussung von einem Balkon im vierten Obergeschoss auf einen darunterliegenden Balkon geklettert und dann in eine fremde Wohnung eingedrungen. Dort schloss er sich schreiend und randalierend in einem der Zimmer ein. Kurz nachdem die alarmierte Polizei eingetroffen war, verließ der Mann die Wohnung und konnte von Polizisten vorläufig festgenommen werden. Ein Notarzt und der Rettungsdienst kümmerten sich um den 44-Jährigen, der mutmaßlich im Zusammenhang mit dem Betäubungsmittelkonsum körperliche Reaktionen zeigte und nicht ansprechbar war. Der Mann wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr konnte wieder abrücken. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der 44-Jährige bei einem Bewohner des Mehrfamilienhauses im vierten Obergeschoss zu Besuch war. Noch während der Einsatzmaßnahmen entfernte sich dieser Mann. Aufgrund des Verdachts, dass die beiden in der Wohnung Drogen konsumiert haben könnten, wurden die Räume auf Anordnung eines Richters durchsucht. Es konnten jedoch keine verdächtigen Gegenstände festgestellt werden.

