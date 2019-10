Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Zwei Verletzte nach Unfall auf A31

Wietmarschen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag ist es auf der A31 zwischen den Anschlussstellen Wietmarschen und Lingen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 38-jährige Frau und ihre 15-jährige Tochter wurden dabei jeweils schwer verletzt. Die 38-Jährige Fahrerin war mit ihrem Sattelzug in Richtung Süden unterwegs, als das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Es fuhr durch die Berme und kippte anschließend auf die rechte Seite. Die Fahrerin wurde im Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie wurde schwer verletzt. Nach Auskunft des eingesetzten Notarztes kann eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Ihre Tochter wurde vorsorglich ebenfalls ins Krankenhaus eingeliefert. Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten muss die A31, Richtungsfahrbahn Süden, zwischen Wietmarschen und Lingen noch bis in die Nachmittagsstunden gesperrt bleiben. Neben der Polizei waren zwei Rettungs- und eine Notarztwagenbesatzung sowie die Feuerwehren aus Wietmarschen und Lohne mit insgesamt 42 Wehrkräften im Einsatz. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf etwa 42.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell