Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Unbekannter bricht Kasse auf

Geld erbeutete am Wochenende ein Einbrecher in Uhingen.

Ulm (ots)

Laut Angaben der Polizei war der Täter zwischen Freitagabend und Montagmorgen in der Ulmer Straße am Werk. Dort hebelte er an einem Gebäude eine Tür auf und stieg ein. Im Inneren fand er eine Kasse, die er aufbrach. Das in der Kasse befindliche Geld machte er zu seiner Beute und flüchtete. Die Polizei (Tel. 07161/93810) hat die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen und die Spuren gesichert.

Die Polizei empfiehlt, sich gegen Einbrüche zu schützen. Wie das geht, darüber informieren die kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bei den Polizeidienststellen im Land. Termine können unter der Telefonnummer 0731/188-1444 vereinbart werden. Unter www.k-einbruch.de gibt es darüber hinaus Tipps im Internet.

+++0112781

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell