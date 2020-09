Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Unfallflucht vor Seniorenheim; Bondorf: Kinder rennen auf Straße und verursachen Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Rutesheim-Perouse: Unfallflucht vor Seniorenheim

Ein 72-jähriger Fahrer eines Mercedes parkte am Montag gegen 14.40 Uhr sein Fahrzeug auf dem Rathausplatz in Perouse vor einem Seniorenheim. Gegen 14.50 Uhr kam er an sein Fahrzeug zurück und stelle einen Schaden an seiner Stoßstange hinten links fest. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker gegen den Pkw des 72-Jährigen und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Auf Grund von Lackantragungen müsste es sich um ein rotes Fahrzeug handeln. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, entgegen.

Bondorf: Kinder rennen auf Straße und verursachen Verkehrsunfall

Am Montag ereignete sich gegen 17.00 Uhr ein Unfall zwischen einer elfjährigen Fußgängerin und einer 29 Jahre alten Pkw-Lenkerin. Das Mädchen und eine Freundin liefen mutmaßlich unvermittelt hinter einem wartenden Linienbus hervor, sodass die 29-Jährige keine Möglichkeit mehr hatte, diese zu erkennen und zu reagieren. In der Folge wurde die Elfjährige von dem Smart erfasst und stürzte auf den Asphalt. Die Fahrerin fragte die beiden Mädchen noch, ob sie verletzt seien, bevor diese davonrannten. Auch die Pkw-Lenkerin setzte ihre Fahrt fort. Der Unfall wurde im Nachgang polizeilich aufgenommen. Das Mädchen erlitt leichte Verletzungen. Am Fahrzeug entstand ein nur geringer Sachschaden.

