Polizei Bielefeld

POL-BI: Räuber entkommt mit Damen-Rucksack

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Windflöte - In Windflöte hat ein Unbekannter am Montagabend, 03.02.2020, den Lederrucksack einer Frau erbeutet und flüchtete in Richtung des Gladiolenweg.

Gegen 19:45 Uhr stellte eine 39-jährige Bielefelderin ihr Auto am Jasminweg - in Nähe des Gladiolenweg - ab. Später war sie noch im Außenbereich des Hauses beschäftigt und wollte gegen 22:25 Uhr ihren Rucksack aus dem Auto holen.

Während die 39-Jährige zu ihrem Pkw ging, sah sie in Höhe eines Nachbargrundstücks einen unbekannten Mann auf dem Gehweg. Auf dem Weg zum Haus forderte der Unbekannte den Rucksack der Frau. Um einem befürchteten, körperlichen Angriff zu entgehen, überließ sie dem Räuber ihre Tasche.

Neben Streifenwagen setzte die Polizei auch einen Diensthund bei der Suche nach dem Räuber ein. Die Fahndung führte aber nicht auf die Spur des Gesuchten.

Der Räuber entkam mit dem schwarzen Rucksack, einem grauen Portemonnaie, Bargeld, schwarzen "JBL"-Kopfhörern und einer silbernen "Citizen"-Damenuhr mit goldenen Aplikationen.

Die Beschreibung des Tatverdächtigen:

Der Mann war circa 19 Jahre alt, etwa 176 cm groß und hatte dunkle Haare. Er besaß ein südländisches Aussehen und sprach gebrochenes Deutsch. Er hatte dunkle Haare und trug einen schwarzen Kapuzenpullover.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 15 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell