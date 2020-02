Polizei Bielefeld

POL-BI: Transporter touchiert Transporter - Führerschein beschlagnahmt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Bei der Aufnahme eines Unfalls entdeckten Polizeibeamte am Montag, 03.02.2020, eine leer Falsche Alkohol bei der Unfallverursacherin.

Ein 49- und ein 50-jähriger Bielefelder befanden sich gegen 13:00 Uhr in einem geparkten Renault Trafic vor einem Wohnhaus an der Detmolder Straße. Der Transporter stand in Nähe der Einmündung der Schumannstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts größtenteils auf dem Gehweg - die linken Räder standen auf der Straße.

Plötzlich fuhr ein Ford Transit gegen den linken Außenspiegel des Renault, so dass das Spiegelglas aus der Halterung fiel.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme hatten die gerufenen Polizeibeamten den Verdacht, dass die 49-jährige Fahrerin des anderen Transporters Alkohol getrunken haben könnte. Sie sprach sehr unverständlich. In einer Tasche der Bielefelderin entdeckten die Beamten eine leere Flasche Alkohol. Der freiwillig durchgeführte Alkoholtest wies deutlich auf einen Alkoholkonsum der Ford-Fahrerin hin.

Ärzte entnahmen der 49-Jährigen in einem Bielefelder Krankenhaus eine Blutprobe. Die Polizisten verboten ihr das Autofahren und beschlagnahmten ihren Führerschein.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell