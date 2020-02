Polizei Bielefeld

POL-BI: Fenster mit Gartenwerkzeug aufgebrochen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Gadderbaum - Nachdem ein Einbrecher am Freitag, 31.01.2020, in Gadderbaum an einem Terrassenfenster gescheitert war, fand er auf der Terrasse ein Werkzeug mit dem er ein gekipptes Fensterglas aufhebelte.

Ein Unbekannter erschien zwischen 17:20 Uhr und 18:25 Uhr an der Straße Am Siek, in Nähe der Deckertstraße. Er versuchte zunächst vergeblich die Terrassentür des Wohnhauses aufzubrechen. Als ihm dies misslang, entdeckte er auf der Terrasse eine Astschere und ein Element eines Glasbausteinfensters, das in Kippstellung geöffnet war.

Dem Einbrecher gelang es, mit Hilfe der Gartenschwere das Fenster aufzuhebeln und in das Haus einzusteigen. Beim Durchsuchen der Räume fand er eine goldene "Michael Kors"-Damenarmbanduhr mit weißem Zifferblatt und verschwand aus dem Haus.

