POL-LB: Korntal-Münchingen: Auffahrunfall mit schwerverletzter Person; Ditzingen: Unbekannte fällen drei Bäume

Korntal-Münchingen: Auffahrunfall mit schwerverletzter Person

Ein Auffahrunfall mit einer schwerverletzten Person ereignete sich am Montag gegen 14.00 Uhr auf der Landesstraße 1141 an der Einmündung mit der Markgröninger Straße bei Münchingen. Hierbei fuhr eine 27-jährige Dacia-Lenkerin, mutmaßlich da sie von ihrem Kleinkind abgelenkt war, ungebremst auf einen an der dortigen Ampel gerade anfahrenden ebenfalls 27-jährigen VW-Fahrer auf. Der VW-Lenker wurde schwer verletzt durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von circa 12.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Ditzingen-Heimerdingen: Unbekannte fällen drei Bäume

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Freitag 16.00 Uhr und Montag 12.00 Uhr drei Bäume in einem städtischen Waldstück am Alemannenweg in Heimerdingen gefällt. Hierbei gingen sie unfachmännisch vor und mussten teilweise vermutlich mit einer Kettensäge mehrfach ansetzen. Anschließend entfernten sie sich vom Tatort und ließen die Bäume zurück. Bereits vor einigen Wochen wurde circa 500 Meter entfernt bereits unberechtigt ein Baum gefällt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, entgegen.

