Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Illegale Müllablagerung in Wildeshausen - Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Freitag, 22.05.20, ca. 12:00 Uhr, bis Sonntag, 24.05.20, 09:00 Uhr, wurden in einem Feldweg in der Bauernschaft Bargloy, unweit der Bargloyer Steinkiste, diverse Bitumenwellplatten sowie mehrere Quadratmeter Noppenmatten illegal entsorgt. Hinweise auf den Verursacher werden an die Polizei Wildeshausen unter der Tel.-Nr. 04431/941-115 erbeten.

