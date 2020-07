Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rietheim-Weilheim) Sachbeschädigung an einer Ampelanlage (26.07.2020)

Rietheim-Weilheim (ots)

Zeugen sucht die Polizei zur Sachbeschädigung an einer Baustellenampel, die in der Nacht zum Sonntag an einer Straßenbaustelle in der Bahnhofstraße in Rietheim begangen wurde. Unbekannte Täter warfen die bei einer Bankfiliale stehende Baustellenampel um, wodurch das Gehäuse der Lichtzeichenanlage beschädigt wurde.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise auf Tatverdächtige geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell