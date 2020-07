Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Dransdorf: 24-Jähriger Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bonn (ots)

Schwere Verletzungen zog sich ein Fahrradfahrer am vergangenen Freitag (10.07.2020) bei einem Verkehrsunfall in Dransdorf zu.

Der 24-Jährige befuhr nach Zeugenaussagen gegen 15:30 Uhr verbotenerweise den Gehweg der Maximilian-Kolbe-Brücke mit Fahrtrichtung Dransdorf. Ein 26-jähriger Autofahrer, der in gleicher Richtung unterwegs war, beabsichtige den Kreisverkehr nach der Brücke in Richtung Alfter zu verlassen. Der Fahrradfahrer, der nach Angeben der Zeugen ohne zu Bremsen und mit hoher Geschwindigkeit auf den Fußgängerüberweg gefahren war, wurde dort von dem Pkw des 26-Jährigen erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Dabei wurde der 24-Jährige so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen werden beim Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei geführt.

