Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl einer Zypresse

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

In der Nacht vom 05.06.20 auf den 06.06.20 wurde in Bad Neuenahr in der Landgrafenstraße eine unmittelbar vor einem Anwesen gepflanzte und ca. 150 cm große Zypresse entwendet. Diese wurde durch unbekannte Täter ausgegraben und offensichtlich zu dem nahegelegenen Kreisel Landgrafenstraße / Hauptstraße geschleift. Dort wurde sie dann in ein Fahrzeug geladen. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Neuenahr - Ahrweiler (02641-9740)

