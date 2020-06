Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Brandalarm im Industriegebiet Sinzig

Sinzig (ots)

Am Mittwoch, den 24.06.2020 wurde die Polizeiinspektion Remagen am frühen Abend über einen Brandalarm im Sandkauler Weg im Industriegebiet Sinzig informiert. Vor Ort war die Feuerwehr Sinzig mit einem Großaufgebot im Einsatz. Im Bereich der Produktionshalle des betroffenen Firmengebäudes kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brandausbruch. Durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte konnte das Feuer jedoch schnell unter Kontrolle gebracht werden, sodass kein unmittelbarer Gebäudeschaden entstand. Durch die Verrauchung kam es dennoch zu Schäden in mittlerer fünfstelliger Höhe. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Remagen



Telefon: 02642-9382-0

piremagen.wache@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell