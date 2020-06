Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Pkw-Fahrerin

B 266 Lohrsdorf (ots)

Am Mittwochvormittag ereignete sich um 09:15 Uhr auf der B 266 in Bad Neuenahr-Ahrweiler OT Lohrsdorf ein Verkehrsunfall bei dem die 75-jährige Fahrerin eines Pkws nach derzeitigem Erkenntnisstand leicht verletzt wurde. Durch das Unfallgeschehen zog sie sich lediglich Schnittwunden zu.

Aus bislang ungeklärter Ursache lenkte die Pkw-Fahrerin ihr Fahrzeug auf gerader Strecke plötzlich nach rechts in eine kurz vor dem Ortsausgang befindliche Ampelanlage. Beim Zusammenstoß mit der Ampelanlage wurde das Fahrzeug dermaßen aufgeschaukelt, dass es nach links kippte und auf der linken Fahrzeugseite (Fahrerseite) liegen blieb. Die Fahrerin des Pkw konnte aus eigener Kraft diesen nicht mehr verlassen. In Zusammenarbeit von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst konnte die Geschädigte aus dem Pkw geborgen und zur ärztlichen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Der Pkw und die Ampelanlage waren nicht mehr fahrbereit bzw. funktionstüchtig.

Die Verbindungsstrecke B 266 zwischen Bad Neuenahr-Ahrweiler und Remagen musste im Rahmen der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen

Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler



Max-Planck-Strasse 2

53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler



Telefon: +49 2641 974-0

Telefax: +49 2641 974-100



pibadneuenahr@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell