Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sprengung eines Geldautomaten in Polch

Polch (ots)

Am Mittwoch, 24.06.2020 um 03:13 Uhr wurde am Marktplatz in Polch ein Geldautomat von unbekannten Tätern gesprengt. Vom Tatort flüchtete ein dunkler PKW - vermutlich ein Audi Limousine. Bei Hinweisen zu Personen oder Fahrzeugen werden Zeugen gebeten, sich an die Kriminalinspektion Mayen 02651-8010 zu wenden.

