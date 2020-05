Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Nachtrag: Einbruch in Verbrauchermarkt in der Börsenstraße - Polizei nimmt 19-Jährigen vorläufig fest - Haftbefehl erlassen

Wilhelmshaven (ots)

Wie bereits berichtet ereignete sich heute gegen 01:16 Uhr ein Einbruch in einen Verbrauchermarkt in der Börsenstraße Ecke Mellumstraße. Die eingesetzten Beamten des Einsatz- und Streifendienstes konnten im Objekt einen 19-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz antreffen und vorläufig festnehmen. Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/4606515 Seitens der Staatsanwaltschaft wurde beim Amtsgericht in Wilhelmshaven ein Antrag auf Erlass eines Untersuchungshaftbefehls gestellt. Dem Antrag wurde stattgegeben, so dass das Amtsgericht Wilhelmshaven wegen Wiederholungs- und Fluchtgefahr Haftbefehl gegen den 19-Jährigen erlassen hat.

