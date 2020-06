Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Ausgebrannt

Friesenheim (ots)

Selbst 15 Wehrleute aus Lahr mit vier Einsatzfahrzeugen konnten am späten Dienstagnachmittag das Ausbrennen eines VW Polos nicht mehr verhindern. Während der Fahrt auf der Straße "Lierbachhof" schlugen gegen 17:20 Uhr plötzlich Flammen aus dem Motorraum des Wagens empor, sodass sich Fahrer und Beifahrerin schnellstens in Sicherheit bringen mussten. Das brennende Auto rollte noch einige Meter in das angrenzende Feld abseits der Fahrbahn und zog hierdurch noch verschiedene Bäume und Hecken in Mitleidenschaft; auch die Fahrbahn blieb nicht unbeschadet. Dem Brandausbruch dürfte nach bisherigen Erkenntnissen ein technischer Defekt zu Grunde liegen. Das völlig zerstörte Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

