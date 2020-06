Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pick Up in Brand gesetzt, Zeugen gesucht

Cochem (ots)

Am Dienstag, 23.06.2020, gegen 22:40 Uhr, wurde in Cochem, in der Verlängerung des Markweg, ein PKW Nissan Navarra in Brand gesetzt. Das Fahrzeug brannte völlig aus. Das Feuer wurde durch ca. 30 Kameraden der FFW gelöscht. Der Schaden beläuft sich auf ca. 10 000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Cochem, 02671 9840, entgegen.

