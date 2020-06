Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Körperverletzung in Bäckerei

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Am 23.06.2020, gegen 15:45 Uhr, kam es in der Bäckerei-Filiale "Lohners" in Bad Neuenahr, Poststraße, zum Streit zwischen der Bäckereiverkäuferin und einer Kundin. Hierbei kam es innerhalb der Filiale zu Beleidigungen, die zu wechselseitigen Körperverletzungen außerhalb der Filiale im Bereich der Hauptstraße, führten. Die beteiligten Damen wurden hierbei von diversen Passanten bzw. Kunden beobachtet, die jedoch vor dem Eintreffen der Polizei den Ereignisort verließen. Die Polizei bittet Zeugen der Szene, sich bei der Polizei Ahrweiler unter der 02641-9740 zu melden, um den Sachverhalt aufzuklären.

