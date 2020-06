Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruchsdiebstahl in Baucontainer

Mayen, Robert-Bosch-Straße (ots)

In der Zeit vom 20.06.20 bis 22.06.20, kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in einen Baucontainer. Bislang unbekannte Täter verschafften gewaltsam Zugang zum Innenraum des Containers und entwendeten ein Bohrgerät der Marke Stihl und einen Bomag Stampfer. Zuvor wurde bei der Tatausführung ein Radlader, der zum zusätzlichen Schutz vor der Containertür geparkt war, durch die Täter wegbewegt. Zeugen die in diesem Zusammenhang auffällige Beobachtungen gemacht haben, möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

