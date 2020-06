Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall (überschlagener PKW)

Kerben OT Minkelfeld (ots)

Am Montag den 22.06.2020 gegen 16:24 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L 52 zwischen Ochtendung und Minkelfeld. Eine 24-jährige Fahrzeugführerin aus der VG Rhein-Mosel verlor ausgangs einer scharfen Rechtskurve die Kontrolle über ihren PKW und rutschte in den gegenüberliegenden Straßengraben, wo sich der PKW mehrfach überschlug und in einem angrenzenden Feld zum Stehen kam. In dem vollbesetzten PKW, u.a. mit einem Kleinkind, wurden die Fahrerin und eine Beifahrerin verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Am PKW entstand Totalschaden i.H.v. ca. 2.500 Euro.

Im Einsatz vor Ort befanden sich 4 Kräfte der Polizei Mayen, 5 Kräfte des Rettungsdienstes und ein First-Responder.

