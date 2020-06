Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Körperverletzung - Täter flüchtet mit Pkw unter Drogeneinfluss

Mendig, Eichendorffstraße (ots)

Am 21.06.2020, gerieten zwei Männer aus der VG Mendig, gegen 16:00 h in Streit. Hierbei schlug ein 37-jähriger Mann auf einen 53-jährigen Mann ein und flüchtete in einem Pkw, Audi vom Tatort. Im Rahmen von Anschlussermittlungen konnte der 37-jährige Tatverdächtige in der Bergstraße in Mendig aufgegriffen werden. Hierbei wurden bei dem Angreifer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein Drogenvortest bestätigte den Konsum von Amphetamin und Kokain. Dem beschuldigten Fahrzeugführer, der nach der begangenen Körperverletzung seinen Pkw unter Drogeneinfluss führte, wurde eine Blutprobe entnommen. Neben dem Strafverfahren wegen Körperverletzung, muss der Mann mit einem Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und einem Fahrverbot rechnen.

