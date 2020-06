Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Motorradfahrer auf L 82 verunglückt

2 Verletzte

Sinzig (ots)

Am späten Sonntagnachmittag befuhr ein 39-jähriger Motorradfahrer zusammen mit einem Sozius die L 82 aus Richtung Franken kommend, in Fahrtrichtung Sinzig. Kurz nach der Ortslage Franken kam der Motorradfahrer im Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in den Graben. Durch den Sturz wurde er leicht, sein 41-jähriger Sozius schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Neben der Polizei waren auch der Rettungsdienst, ein Rettungshubschrauber und die Feuerwehr Franken im Einsatz, die L 82 musste kurzfristig voll gesperrt werden. Beide Unfallbeteiligten mussten mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden, am Motorrad entstand relativ geringer Sachschaden.

