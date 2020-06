Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: schwerer Verkehrsunfall mit 5 beteiligten Fahrzeugen

Grafschaft, Gemarkung Gelsdorf (ots)

Über Notruf geht gegen 16.40 Uhr die Mitteilung ein, dass sich auf der B 257 im Bereich der Abfahrt zum Industriegebiet Gelsdorf ein Bus überschlagen habe. Es seien mehrere PKW beteiligt. Bei Eintreffen an der Unfallstelle konnte durch die eingesetzten Beamten der Unfallhergang erst nach Befragen mehrerer Zeugen / Beteiligten verifiziert werden. Demnach befährt der 39 jährige aus Bonn stammende ON 01 mit einem Ford S-Max die B 257 vom Meckenheimer Kreuz in FR Nürburgring. Er gerät in Höhe der Abfahrt zum Industriegebiet Gelsdorf aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, kollidiert dort mit dem Heckbereich des entgegenkommenden ON 02 (Campingbus) und stößt anschließend mit dem hinter dem Campingbus fahrenden ON 03, einem Toyota Kleinwagen, zusammen. Der hinter 03 folgende ON 04 (BMW) kann nach links auf die Gegenfahrbahn ausweichen und einen Zusammenstoß mit 01 vermeiden; er touchiert aber leicht mit dem hinter 01 folgenden entgegenkommenden ON 05. Durch den Anstoß im Heckbereich verliert der Fahrer des Campingbusses die Kontrolle über sein Fahrzeug, es überschlägt sich und bleibt auf dem Dach im Seitenraum liegen. Es erleidet Totalschaden. Die Fahrzeuge 01 und 03 werden durch den Zusammenstoß ebenfalls total beschädigt. Der Fahrer des unfallverursachenden PKW sowie seine auf dem Beifahrersitz befindliche Ehefrau werden leicht verletzt. Die 25-jährige Fahrerin des PKW 03 wird schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik Bonn geflogen. Die 25-jährige Beifahrerin von 03 wird ebenfalls leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 65.000 EUR. Insgesamt waren 11 RTW/NAW, ein Rettungshubschrauber, fünf Funkstreifenwagen, davon zwei aus dem benachbarten NRW, sowie zwei Fahrzeuge der zuständigen Straßenmeisterei eingesetzt. Die Bundesstraße musste für die Rettungs-, Bergungs- und Reinigungsarbeiten für ca. 3 ½ Stunden voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler



Telefon: 02641-9740





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell