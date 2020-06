Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zweiradkontrolle, viele Fahrverbote

Cochem (ots)

Am Sonntag, 21.06.2020, führte die Polizei Cochem auf der sogenannten Panoramastraße (B 259 Cochem Richtung Büchel) eine Geschwindigkeitskontrolle mit Zielrichtung Zweiräder durch. Auf der Strecke sind 50km/h für Motorräder erlaubt. Insgesamt wurden 101 Verstöße festgestellt. Es wurden Sicherheitsleistungen in Höhe von 1200 Euro einbehalten. Insgesamt dürften 21 Fahrverbote verhängt werden. Der Schnellste wurde mit 140km/h gemessen, was ein Fahrverbot von 3 Monaten und 600 Euro Bußgeld zur Folge hat. Rasen ist und bleibt out. Weitere Kontrollen werden folgen.

