Polizei Düsseldorf

POL-D: Schwerer Verkehrsunfall auf der A 42 bei Duisburg: Pkw gerät ins Schleudern - Nachfolgender Fahrer kann nicht ausweichen - Zwei schwer verletzte Personen

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 26. Februar 2020, 5.43 Uhr

In den frühen Morgenstunden geriet ein Pkw auf der A 42 in Höhe der Anschlussstelle Duisburg-Baerl ins Schleudern und kam nach kurzer Zeit auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Ein nachfolgender Pkw-Fahrer konnte nicht ausweichen und prallte gegen das Auto. Beide Fahrer wurden schwer verletzt.

Eine 37-Jährige befuhr mit ihrem Honda die A 42 in Fahrtrichtung Kamp-Lintfort auf dem rechten der drei Fahrstreifen. Aus ungeklärter Ursache verlor sie in Höhe der Anschlussstelle Duisburg-Baerl die Kontrolle über ihr Fahrzeug, schleuderte nach links über die komplette Fahrbahn, prallte gegen die Schutzplanke und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand. Während ein dort fahrender unbekannter Fahrzeugführer noch ausweichen konnte, prallte der ihm nachfolgende 34-jährige Renault-Fahrer frontal gegen den stehenden Wagen der Duisburgerin. Beide Fahrer erlitten bei diesem Zusammenstoß schwere Verletzungen, die in umliegenden Krankenhäusern stationär behandelt werden.

