POL-UL: (HDH) Dischingen - Dreirad kippt um

Schwere Verletzungen zog sich am Mittwoch ein Mopedfahrer in Dischingen zu.

Der 48-Jährige war mit seiner Piaggio Ape in Eglingen in der Straße "Im Bühl" unterwegs. Er wollte nach rechts in den Ochsenweg abbiegen. Hierbei kippte das Gefährt und blieb auf der linken Seite liegen. Ersthelfer kümmerten sich um den Verletzten. Der Rettungsdienst brachte den Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei (Tel. 07321/3220) schätzt den Sachschaden auf etwa 500 Euro.

