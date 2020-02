POL-D: Holthausen - Radfahrer kollidiert mit Pkw - 20-Jähriger schwer verletzt

Polizei Düsseldorf

Mittwoch, 26. Februar 2020, 19.25 Uhr

Schwere Verletzungen erlitt ein Radfahrer gestern Abend, als er an einer Kreuzung in Holthausen von einem abbiegenden Auto erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert wurde.

Ein 20-jähriger Mann war nach bisherigen Erkenntnissen gegen 19.25 Uhr mit seinem Fahrrad aus Richtung Münchener Straße kommend auf dem linken Geh- bzw. Radweg der Reisholzer Werftstraße unterwegs. An der Kreuzung Am Trippelsberg/Reisholzer Werftstraße wechselte der Mann auf die Fahrbahn, um nach links in die Straße Am Trippelsberg einzubiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Auto eines 43-Jährigen, der ebenfalls aus Richtung Münchener Straße kam und nach links in die Straße Am Trippelsberg einbiegen wollte.

Der Radfahrer, der keinen Helm trug, prallte gegen die Windschutzscheibe des Pkw und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

