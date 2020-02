Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Festnahme nach versuchtem Geschäftseinbruch - Zwei weitere Täter flüchtig - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Stadtmitte - Festnahme nach versuchtem Geschäftseinbruch - Zwei weitere Täter flüchtig - Polizei sucht Zeugen

Montag, 24. Februar 2020, 20.55 Uhr

Am Abend des Rosenmontags versuchten vier Tatverdächtige gegen 21 Uhr in ein Geschäft an der Königsallee einzubrechen. Zwei der Täter konnten gestellt und festgenommen werden, die anderen beiden sind derzeit noch flüchtig. Die Polizei sucht nach Zeugen und Hinweisen.

Den Schutz der Dunkelheit wollten sich die vier Männer gestern Abend zunutze machen, als sie versuchten die Türschlösser des Modegeschäfts an der Kö aufzubrechen. Augenscheinlich wurden sie aber gestört, denn sie flohen unverrichteter Dinge kurze Zeit später in Richtung Martin-Luther-Platz. Dank der Angaben einer Zeugin erhielten die hinzugerufenen Beamten eine Beschreibung und konnten so zwei der Täter stellen, die sich in unterschiedliche Straßen in der Nähe des Tatorts geflüchtet hatten. Einer der beiden führte entsprechendes Einbruchswerkzeug mit sich. Die beiden 36 und 46 Jahre alten Serben ohne festen Wohnsitz in Deutschland wurden festgenommen und sollen dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Polizei sucht nach zwei weiteren Tätern, die zur Tatzeit fußläufig in die umliegenden Straßen der Königsallee geflohen sind. Laut Zeugenaussage trugen sie zur Tatzeit dunkle Kleidung, unter anderem Kapuzenpullover.

Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 14 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-870 0.

