Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Nachtrag zu Unfall auf L107 zwischen Landkern und Illerich

Cochem (ots)

Ein 21 jähriger Fahrzeugführer aus der VG Ulmen befuhr mit seinem PKW die L107 von Landkern in Richtung Illerich. Ausgangs einer Linkskurve verliert er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kommt schließlich nach links von der Fahrbahn ab. Am PKW entsteht Totalschaden. Der Fahrzeugführer wird leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Im Einsatz waren neben der Polizei Cochem ein Rettungswagen sowie der Rettungshubschrauber mit Notarzt.

