POL-E: Mülheim a. d. Ruhr: Unbekannte Frau hebt unrechtmäßig Bargeld ab - 1. Folgemeldung - Frau identifiziert

Essen (ots)

45468 MH.-Altstadt: Eine bislang unbekannte Täterin hob am 5. Mai 2019 mit einer fremden EC-Karte Bargeld im Wert von über 1000 Euro an einem Geldautomaten an der Kaiserstraße ab. Wir berichteten am 21. November.

Mehrere Zeugen meldeten sich bei der Polizei, sodass der zuständige Sachbearbeiter die Frau identifizieren konnte. Die Polizei nimmt die Fahndung zurück und bittet die Medien, ihr Foto zu löschen und nicht weiter zu verbreiten./JH

