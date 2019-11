Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Fotofahndung nach unbekannten EC-Karten-Dieben - Foto - Wer kennt die abgebildete Frau? - 1. Folgemeldung: ABGEBILDETER MANN IRRTÜMLICH GESUCHT! - Rücknahme seines Fahndungsfotos

Essen (ots)

45468 MH-Altstadt I: Wir berichteten am 20.11.19, dass die Polizei nach zwei Unbekannten sucht, die Anfang April die EC-Karte einer Seniorin gestohlen und damit an verschiedenen Geldautomaten in Mülheim Geld abgehoben haben sollen. (Unsere ursprüngliche Pressemeldung lesen Sie hier: (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4445434).

Der veröffentlichte Mann wurde irrtümlich gesucht und hat mit der Tat nichts zu tun. Die Polizei bittet die Medien, sein Foto zu löschen und nicht weiter zu verbreiten.

Die Suche nach der Unbekannten wird aufrechterhalten. Wer kennt die abgelichtete Frau oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat KK 13 unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 entgegen. / SyC

