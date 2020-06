Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Niederürenbach K 52, Verkehrsunfall mit 5 verletzten Personen

Niederdürenbach, K 52 (ots)

Am Dienstagabend wurde die Polizeiinspektion Remagen über einen Verkehrsunfall mit einem beteiligten Fahrzeug auf der K 52 zwischen den Ortschaften Ober- und Niederdürenbach in Kenntnis gesetzt. Der 19 jährige Fahrzeugführer hatte in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, kollidierte zunächst mit dem Bordstein und kam letztendlich im angrenzenden Feld zum Stehen. Hierbei wurden der Fahrer, sowie seine 4 Mitfahrer leichtverletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Strecke gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen

Polizeiinspektion Remagen



Telefon: 02642 93820

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell