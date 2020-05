Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Auffahrunfall auf der Dortmunder Straße

Recklinghausen (ots)

Auf der Dortmunder Straße hat es am Donnerstag, gegen 17.30 Uhr, einen Auffahrunfall gegeben. Ein 28-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen war stadtauswärts unterwegs und wollte nach links in eine Einfahrt fahren. Weil er den Gegenverkehr abwarten musste, hielt er an. Eine 31-jährige Autofahrerin aus Recklinghausen, die hinter dem 28-Jährigen unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf. Der 28-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 3.000 Euro.

