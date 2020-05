Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ober-Hilbersheim - Motorradfahrerin verletzt

Ober-Hilbersheim (ots)

Sonntag, 03.05.2020, 12:00 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag, wird in Ober-Hilbersheim eine 54-jährige Motorradfahrerin verletzt. Die 54-Jährige befährt gegen 12:00 Uhr, als zweite Fahrerin eines dreiköpfigen Motorradverbundes, mit ihrer Honda, die Hauptstraße in Ober-Hilbersheim. Bei einem Abbiegemanöver nach links, will die 54-Jährige einem entgegenkommenden Pkw ausweichen und verliert hierbei die Kontrolle über ihr Motorrad. Sie kann die Maschine nicht mehr abfangen, kollidiert mit einer Mauer und einem Verkehrsschild und kommt zu Fall. Die 54-Jährige muss in eine Klinik eingeliefert werden.

