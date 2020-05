Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ingelheim-Herstel - Illegal Altöl entsorgt

Ingelheim (ots)

Samstag, 02.05.2020, 11:08 Uhr

Ausgelaufenes Altöl auf einem Supermarktparkplatz, beschmutzte Wände und Fahrzeuge, sind das Ergebnis mehrerer illegal entsorgter Altölkanister. Die Mitarbeiter eines Entsorgungsunternehmens leeren, wie gewöhnlich, am Samstagvormittag die Müllcontainer eines Supermarktes im Staufferring in Ingelheim. In den Müllcontainern befinden sich illegaler Weise mehrere Altölkanister, die für die Mitarbeiter des Entsorgungsunternehmens nicht zu sehen sind. Beim Leeren der Container platzen die Kanister auf und das Altöl verteilt sich auf dem Müllfahrzeug, einem geparkten Pkw, auf dem Parkplatz des Supermarktes, sowie einer Gebäudewand. Bislang bestehen keinerlei Täterhinweise, die Polizeiinspektion Ingelheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Als Tatzeitraum kommt die Woche von Samstag dem 25.04.2020, bis Samstag dem 02.05.2020 in Frage. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

