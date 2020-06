Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Fahrraddiebstähle aus Garagen in Zettingen

Polizei Cochem (ots)

In den beiden Nächten auf den 23.06. und 24.06.20 kam es zu Einbrüchen in Garagen im Bereich der Eifelgemeinde Zettingen, Neustraße und Bergstraße. Es wurden in den beiden Fällen zwei hochwertige MTB's und zwei Pedelecs im Gesamtwert von ca. 10.000 Euro gestohlen. Die Polizei vermutet, dass die Täter tagsüber die Tatobjekte ausspähen und nachts die Taten verüben. Zum Abtransport der Räder wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Kastenwagen/Transporter benutzt. Ein Tatzusammenhang mit Taten in Landkern, Gamlen wird vermutet. Die Polizei bittet darum, verdächtige Beobachtungen mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cochem

Moselstraße 31

56812 Cochem

02671-984-0

picochem@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell