Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Katze angefahren

Ochtendung (ots)

Am Dienstag gegen 10:25 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Ochtendung. Etwa auf Höhe der Hausnummer 84 lief eine Katze unmittelbar vor einen PKW und wurde von diesem erfasst.

Ob und wie schwer die Katze verletz wurde, ist nicht bekannt.

Der oder die Katzenbesitzer/in soll sich bitte mit der Polizei Mayen in Verbindung setzen. Tel.: 02651/8010

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell