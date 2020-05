Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Kopfverletzung nach Glasflaschenschlag: Körperliche Auseinandersetzung in der S3

München / Lkr. Fürstenfeldbruck (ots)

Am Samstagabend (16. Mai) kam es in einer stadteinwärts fahrenden S-Bahn, zwischen Mammendorf und Gernlinden, zu einer körperlichen Auseinandersetzung. In deren Verlauf soll ein bislang Unbekannter einen 46-Jährigen mittels Glasflasche am Kopf verletzt und auch dessen Begleiterin angegangen sein.

Gegen 23:30 Uhr wurde der Bundespolizei eine körperliche Auseinandersetzung in einer S3 von Mammendorf nach München gemeldet, bei der eine Person am Kopf verletzt worden sein soll. Beamte der ebenfalls informierten Landespolizei (PI Olching) nahmen sich am Haltepunkt Olching, Lkr. Fürstenfeldbruck zunächst des Vorfalles an. Nach ersten Ermittlungen waren drei Personen darin involviert, dabei soll ein bislang unbekannter junger Mann einen 46-Jährigen Deutschen mittels einer Glasflasche am Kopf verletzt haben.

Nach Angaben der 37-jährigen Freundin des Mannes warteten beide am S-Bahn-Haltepunkt Mammendorf gegen 23:00 Uhr auf die S3. Ein dunkelhäutiger Mann hatte dabei zunächst den Triebfahrzeugführer gefragt, ob seine S-Bahn Richtung München fahre. Danach hatte er am Bahnsteig Kontakt zu der 37-jährigen Deutschen aufgenommen. Nachdem alle drei in die S-Bahn eingestiegen waren, versuchte der Unbekannte eine erneute Kontaktaufnahme mit der Frau aus Sendling. Nach einem Wortgefecht mit deren Freund soll der Unbekannte, dem 46-Jährigen, die mitgeführte Glasflasche gegen 23:15 Uhr ins Gesicht geschlagen haben, woraufhin der Angegriffene sofort stark am Kopf blutete. Anschließend soll es auch noch zu einem Gerangel mit der 37-Jährigen gekommen sein. Die Sendlingerin hatte keine sichtbaren Verletzungen.

Der Angreifer verließ am S-Bahnhaltepunkt Gernlinden die S-Bahn. Die 37-Jährige verständigte per Handy die Polizei. Nach einer Erstversorgung durch den Triebfahrzeugführer nahmen sich alarmierte Rettungssanitäters des Verletzten an und brachten ihn in eine Münchner Klinik. Diese hatte der 46-Jährige bereits wenig später wieder Auf eigene Veranlassung verlassen. Über die Schwere seiner erlittenen Verletzungen liegen noch keine Angaben vor. Gegen den Unbekannten ermittelt die Bundespolizei wegen Gefährlicher Körperverletzung.

Personenbeschreibung des unbekannten Täters:

ca. 18 bis 20 Jahre alt, etwa 190 cm groß, schlank, sehr dunkle Hautfarbe mit kurzen, lockigen, schwarzen Haaren; bekleidet mit heller Hose, beigem Oberteil und Basecap.

Die Münchner Bundespolizei bittet Personen, die sich am S-Bahnhaltepunkt Mammendorf aufgehalten haben bzw. in der nach München fahrenden S-Bahn unterwegs und von dem Vorfall etwas mitgekommen haben bzw. zu dem Unbekannten Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 089/515550-111 zu melden.

