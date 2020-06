Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Presseerstmeldung: Brand in Fabrikhalle gemeldet

Sinzig (ots)

Der Polizei Remagen wird im Industriegebiet Sinzig, Sandkauler Weg 54, Höhe Glasfabrik, ein Brand gemeldet. Die Feuerwehr Sinzig ist mit einem Großaufgebot vor Ort. In dem betroffenen Gebäude kam es aus bislang ungeklärten Gründen in der Produktionshalle zum Ausbruch eines Feuers. Die Löscharbeiten dauern an.

