Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - 19-Jährigre nach Unfall in Lebensgefahr

Nordhorn (ots)

Am späten Sonntagabend ist es auf der Ernst-Heinkel-Straße im Ortsteil Klausheide zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 19-jähriger Mitfahrer wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Der mit drei Personen besetzte Seat war gegen 23.15 Uhr in Richtung B213 unterwegs. Die 24-jährige Fahrerin unterschätzte eine Rechtskurve und verlor die Kontrolle. Das Auto schleuderte über die Fahrbahn, kam von der Straße ab und stieß gegen einen Baum. Während die Fahrerin und ihre 19-jährige Beifahrerin nahezu unverletzt blieben, erlitt der 19-jährige Mann auf dem Rücksitz so schwere Verletzungen, dass er mit Lebensgefahr ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

