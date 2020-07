Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen-Kirchen-Hausen) Überwachung des Motorradverkehrs am Sonntag (26.07.2020)

Geisingen (ots)

Polizeibeamte des Verkehrsdienstes Zimmern ob Rottweil überwachten am Sonntagvormittag auf der Bundesstraße 31 und auf der Landesstraße 185 den sonntäglichen Motorradverkehr im Bereich Geisingen und Kirchen-Hausen. Hierbei wurden zwei Motorradfahrer wegen technischer Mängel durch abgefahrene Reifen bzw. Erlöschen der Betriebserlaubnis durch eine veränderte Auspuffanlage beanstandet.

Ein aus dem Kanton Zürich stammender Motorradfahrer im Alter von 42 Jahren wurde bei Geisingen in einem Bereich mit höchstzulässiger Geschwindigkeit von 80 km/h mit einer gefahrenen Geschwindigkeit von 151 km/h gemessen. Der eidgenössische Betroffene durfte zur Sicherung des zu erwartenden Bußgeldes am Kontrollort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.200 Euro hinterlegen.

